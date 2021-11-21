METAL ROBOT魂　ガンダムエピオン

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商品詳細
METALROBOT魂 ガンダムエピオン・箱に痛みあり・マニピュレーターが１つ欠損しております(画像2)・台座に少し使用感があります。以上をご理解頂けた方のみご購入お待ちしております。#ガンダム#ガンプラ#ガンダムエピオン#ガンダムウィング#バンダイ#プレバン
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