ファミコン　タイトーチェイスHQ　新品未開封　美品

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コレクションとして自宅保管しておりました。購入してから包装フィルムに包まれたままの状態で保管しておりましたのでとても綺麗な状態かと思います。多少包装フィルムにはキズ、セロハンテープに黄ばみが見受けられますが中身には影響無いかと思いが、人により判断基準が違う為、画像でご確認下さい。上記、ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。