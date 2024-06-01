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graphis ephemera Walter Herdeg 送料込匿名配送
商品番号 U98381527978
商品名

graphis ephemera Walter Herdeg 送料込匿名配送
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,320 円
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商品詳細

イラストレーターやグラフィックデザイナーが作った“セルフ・プロモーション”を紹介する『graphisephemera』。ハーブ・ルバリン、トミ・ウンゲラー、S・スタインバーグ、ベン・シャーン、ヘンリー・ウルフ、J・M・フォロン、亀倉雄策ら、著名なデザイナーたちの個性豊かな「結婚・出産・転居挨拶状」「展覧会の招待状」「ダイレクトメール」「クリスマス＆ニューイヤーカード」など622点を収録。24.5×24cm211ページ購入時からビニールカバーがついていました。おなじみスイスの商業デザイン雑誌、グラフィスに掲載された「エフェメラ」、つまり企業や個人が制作したパンフレットやダイレクトメールのような紙モノの数々を集めた1冊。トミ・ウンゲラーの転居告知のハガキから、福田繁雄の私家版しかけペーパー、サヴィニャックをはじめとするデザイナーたちの可愛らしいクリスマス・カードの数々まで、どのページを開いても欲しくなるエフェメラが満載。自宅保管品とご理解の上、ご購入いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/browse122191.html
http://narcologia.ru/goods/response994642.html
http://narcologia.ru/goods/reflector782164.html
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