graphis ephemera Walter Herdeg 送料込匿名配送

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イラストレーターやグラフィックデザイナーが作った“セルフ・プロモーション”を紹介する『graphisephemera』。ハーブ・ルバリン、トミ・ウンゲラー、S・スタインバーグ、ベン・シャーン、ヘンリー・ウルフ、J・M・フォロン、亀倉雄策ら、著名なデザイナーたちの個性豊かな「結婚・出産・転居挨拶状」「展覧会の招待状」「ダイレクトメール」「クリスマス＆ニューイヤーカード」など622点を収録。24.5×24cm211ページ購入時からビニールカバーがついていました。おなじみスイスの商業デザイン雑誌、グラフィスに掲載された「エフェメラ」、つまり企業や個人が制作したパンフレットやダイレクトメールのような紙モノの数々を集めた1冊。トミ・ウンゲラーの転居告知のハガキから、福田繁雄の私家版しかけペーパー、サヴィニャックをはじめとするデザイナーたちの可愛らしいクリスマス・カードの数々まで、どのページを開いても欲しくなるエフェメラが満載。自宅保管品とご理解の上、ご購入いただければと思います。