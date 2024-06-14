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ENHYPEN enhypen ペンライト　ペンラ　エナイプン
商品番号 V40118909853
商品名

ENHYPEN enhypen ペンライト　ペンラ　エナイプン
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ENHYPENのペンライトです✳︎2年以上前にウィバスショップで購入しました！ペンライトは一回のみの使用で、とても綺麗な状態です✳︎箱は、保管期間が長かったためヨレ、スレや傷ついておりますので、気になる方は必ず画像確認の上、ご購入お願いいたします。開封のテープは切っておりますのでそこも画像確認お願いいたします。神経質な方はご遠慮くださいませm(__)mペンライト袋、説明書も同封させていただきます。トレカは当サイトで別売し、既に売れたのでついておりません（;;）あらかじめご了承くださいませ。コンサートも近づいてきましたね！是非ご購入ご検討よろしくお願いいたします✳︎ENHYPENenhypenエンイフン　エナイプン　ヒスン　ジェイ　ジェイク　ソンフン　ソヌ　ジョンウォン
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