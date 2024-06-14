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宋抗端渓硯　長方7寸
商品番号 H15875676227
商品名

宋抗端渓硯　長方7寸
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入の前にコメントお願いします。また、プロフィールの一読をお願いいたします。古いものですが、全体的に綺麗な状態です。中古品のご理解いただける方のご購入をお願いいたします。硯本体縦17.7cm横11.2cm厚み1.8cm重さ813.5g
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