宋抗端渓硯　長方7寸

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商品詳細
ご購入の前にコメントお願いします。また、プロフィールの一読をお願いいたします。古いものですが、全体的に綺麗な状態です。中古品のご理解いただける方のご購入をお願いいたします。硯本体縦17.7cm横11.2cm厚み1.8cm重さ813.5g
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