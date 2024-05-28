【偽物注意】Pixies Minotaur (Limited Edition)



Minotaur (Pixies album) - Wikipedia Minotaur (Pixies album) - Wikipedia



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Pixies – Minotaur (2009, Deluxe Edition, Box Set) - Discogs Pixies – Minotaur (2009, Deluxe Edition, Box Set) - Discogs



Lot 335 - Pixies. Minotaur, limited deluxe edition, Lot 335 - Pixies. Minotaur, limited deluxe edition,



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【※注意喚起※】近頃、この出品の文章や写真を丸パクリで盗用して、販売している他サイトのオンラインショップの商品を見掛けますが、そもそも数量限定商品のシリアルナンバー（665/3000）は私しか持っていないはずなので、限りなく、怪しいです。沢山の盗用が確認出来ました。ご注意下さい！一部写真を変更しましたので、コピーしか出来ない偽物とご確認下さい。マニアさんいらっしゃい！中々出回らない商品だと思います。【説明】ピクシーズは、アメリカ合衆国のロックバンド。1986年に結成され、初期オルタナティヴ・ロックシーンで活躍した。乾いた轟音ギターにブラック・フランシスの絶叫ボーカルが重なったサウンドは、後のインディー・ロックミュージシャンに影響を与えた。【状態】梱包の段ボールに収まった状態の未使用品です。撮影の為に段ボールから出しました。(写真2枚目ハードカバー正面)【商品内容】●『Minotaur』＊LimitedEdition5CD（24k金箔使用）5Blue-ray5DVD54ページ・ブックレット12インチ5枚180gLP5枚画集ポスターほか【概要】限定3000セット。シリアルナンバー付きです。DeluxeEditionはたまに見かけますが、こちらの限定バージョンはもうほとんど売り出されてるのを見かけなくなりました。かなりレアなコレクターズアイテムだと思いますので、大事にして下さる方にお譲り出来たら幸いです。※こちらの商品は自宅に置き切れず預けてあります。配送には少しお時間が掛かりますので、購入前に一言下さい。#ピクシーズ#PIXIES#Pixies