プレイステーション5 （CFI-1000A）

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商品詳細
プレステ5本体 初期型（CFI-1000A）。ディスクを入れられるタイプです。新品購入後、一年半ほど使用。初期化済み。コントローラー、スタンド、コード類、説明書全て揃っています。箱にいれ、プチプチをまいてダンボールで発送します。構造上ホコリがたまりやすいのですが、クリーニングに出したので綺麗です。大切に使用してきました。大きなキズはないと思います。コントローラーは使用感あると思います【写真をみてください】。すり替え防止のため、返品交換はできかねます。ご質問などあれば購入前にお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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