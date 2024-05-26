舩木研兒・作　緑釉菱形線文　楕円皿

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サイズ：21.0cm×17.5cm、高さ2.2cm～2.5cm35年以上前、渋谷の民芸専門店で見つけましたが、完売状態で本作と同手のもう1点しか購入できませんでした。以来使用する中で1点は割れてしまい、残る本品も口縁にホツがあり、薄いニューが1本と貫入が見られます。ただ、使い込まれた味とオシャレな文様が楽しめますので、研兒コレクションとしてお薦めします。※皿立て、乾電池及びランチョンマットは撮影用のため付属しません。