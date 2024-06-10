ps5 ディスク版 ジャンク

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商品詳細
「プレイステーション5」型番CFI-1000A01#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS51年ほど使用しましたジャンク品となります。熱暴走で電源を入れしばらくすると本体の電源が落ちます。トラブル防止の為、ノークレームノーリターンでお願い致します。返品、返金できません。付属品は箱本体コントローラー電源ケーブル充電ケーブルhdmi説明書本体を置く台
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