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ps5 ディスク版 ジャンク
商品番号 G30726081359
商品名

ps5 ディスク版 ジャンク
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 16,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」型番CFI-1000A01#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS51年ほど使用しましたジャンク品となります。熱暴走で電源を入れしばらくすると本体の電源が落ちます。トラブル防止の為、ノークレームノーリターンでお願い致します。返品、返金できません。付属品は箱本体コントローラー電源ケーブル充電ケーブルhdmi説明書本体を置く台
http://narcologia.ru/goods/parenthesis405344.html
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