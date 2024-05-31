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【液晶美品】Nintendo Switch マリオ オデッテセイ 本体 動作品
商品番号 F13775261479
商品名

【液晶美品】Nintendo Switch マリオ オデッテセイ 本体 動作品
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★入金確認後24時間以内に発送します★☆★♪送料無料♪♪即購入歓迎♪◆NintendoSwitchスーパーマリオオデッセイセット◆セット内容(付属品)・スイッチ本体(旧型)・ジョイコンL・R(レッド)・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ・ACアダプター・HDMIケーブル・ドック・セーフティーガイド・キャリングケース(スーパーマリオオデッセイエディション)・外箱(内箱含む)＊メモリーカード・ソフト・ステッカーは付属されません。＊写真に載っているもの以外は付属されません。【商品状態】＊液晶はほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態かと思います。＊本体は目立った傷のない、比較的に良い状態かと思います。＊その他付属品も多少の使用感はあります。＊状態は写真にてご確認下さい。＊発送時の梱包は外箱にプチプチを巻いて発送致します。(最終、段ボールに梱包させて頂きます。)＊動作確認済みNintendoSwitchスーパーマリオオデッセイセットブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体パッケージ種類：通常版色：レッド系
http://narcologia.ru/goods/manufacture137741.html
http://narcologia.ru/goods/traverse437926.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly177384.html
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