u003c付属品全てあり！！\u003eプレイステーション5/PlayStation5 本体 ...

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\u003cオプション3500円にてファイナルファンタジー16をお付けします！！ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。\u003e「プレイステーション5」本体になります。こちらはゲームディスクに対応したバージョンになります。型番は\"CFI-1000A\"になります。付属品は揃っております。(箱、本体、コントローラー、HDMIケーブル、コントローラー用USB-Cケーブル、電源ケーブル、ベース、説明書2種)初期化、動作確認済みです。1ヶ月ほど前に美品の中古を購入したものになります。当方ではゲーム(ファイナルファンタジー16)を1本通してプレイしたのみになります。全体的に概ね良好ですが、中古品になりますので、本体やコントローラー、その他付属品や箱などに多少の擦り傷や汚れがある場合がございますのでご了承ください。一通りアルコール消毒をして発送致します。(ご不要の方はお気軽にお申し付け下さい)その他質問等のある方はコメントにてお願いいたします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5