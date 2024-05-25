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TWICE TOUCH DOWN ラントレ ジョンヨン ソロ ユニット コンプ
商品番号 G11804981241
商品名

TWICE TOUCH DOWN ラントレ ジョンヨン ソロ ユニット コンプ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 4,753 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入○TWICEデビューショーケースTOUCHDOWNラントレジョンヨンオールのみ1枚ありませんが、ジョンヨンちゃんソロ、ユニットはコンプしています。セット売りのみ。全てスリーブ→バインダーへ入れ保管していました。元の袋はありません。海外製の為、初期傷等に関しましてはご理解頂ける方のみご検討下さい。折れ、水濡れのない様梱包し、匿名配送で発送致します。コメント、購入前に必ずプロフィールをご一読下さい。ナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィランダムトレーディングカードポストカードTD
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