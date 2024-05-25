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商品詳細
「義肢装具学テキスト」細田多穂/磯崎弘司/両角昌実定価:￥5200#細田多穂#細田_多穂#磯崎弘司#磯崎_弘司#両角昌実#両角_昌実#本#自然／医療・薬学・健康ご覧いただきありがとうございます。理学療法士になるために購入しましたが、一度も使用しなかったので出品します。発送までの日数が長いのは、出張が多いためで、タイミングが合えば即日発送可能です。
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