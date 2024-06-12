ミニ四駆　8冊セット　マニュアル　改造　book 最強　攻略本

こちらはセットにしてますがバラ売りも可ですただ、各本で相場にバラツキがあるのでお値段応相談ミニ四駆のガイド本です＊ミニ四駆 必勝マニュアル'90前ちゃんのベストセッティングマシン 1990初版＊ミニ四駆必勝マニュアル レース直前！絶対セッティング 前田靖幸1989年初版＊ダッシュ改造 ミニ四駆bookバーニングサン アバンテjr1989年初版＊エンペラー改造 ミニ四駆book改造ベスト301988年＊ミニ四駆 改造マル秘大作戦 ミニ四駆ハンドブックパート2昭和62年初版＊ミニ四駆改造全書 ミニ四駆ハンドブックパート3昭和63年初版＊ミニ四駆グランプリ改造 改造実戦講座 激走 アバンテブラザーズ 1989年初版＊ミニ四駆最強改造チャンピオン ミニ四駆ハンドブックパート4超マシンアタック改造ファイル401988年初版タミヤ 田宮模型 TAMIYAぱっと見の状態は割と良いですが、当時子供が読んだ本です書き込みや折れがある可能性あり全品全ページのチェックはしていません個別にご指定頂けましたらご購入希望の本の状態チェックするのは可能です■共通のご連絡■＊購入前コメント不要です＊購入頂いた後のこちらからのご挨拶や発送予定日のご連絡は基本ありません。問題がない限り、こちらからのファーストコンタクトは「発送しました」のタイミングです7日以内には送りますので、それまでお待ちください＊行動範囲とコンビニ分布に偏りがあるため、稀にゆうゆう便⇆らくらく便の変更があります匿名、追跡、補償ありは変わりませんのでご許容ください。また、厚みの関係でネコポスからコンパクト便へこちらから自主的にアップグレードすることも稀にありますコンビニ受け取り希望の方は、購入前にその旨ご連絡頂けるとスムーズです＊発送地は稀に変わります＊梱包はすべて再利用品です梱包材も新品が良い方は資材費を別途上乗せしますので購入前にお申し付けください①923②926③101④102



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