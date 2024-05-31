クライマキナ 数量限定はなまるBOX Joshin PS5 パッケージ版予約 ...

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商品詳細
新品未開封です。販売終了していますので、初期不良等はメーカーへお問い合わせをお願い致します。上新電機ろるあ氏描き下ろしA4クリアファイルクライマキナ数量限定はなまるBOXPS5同梱物・ろるあ氏描き下ろしBOX・オリジナルはなまるアートブック（80P）・オリジナル三面フレーム＆描き下ろし複製原画・ロゴステッカーシート・「ウェディングドレスセット」【外付予約特典】アイテム＆オリジナルサウンドトラックCD・スペシャルサウンドトラックアルバムCD・歌詞ブックレット・サモエド！？コスチュームカード
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