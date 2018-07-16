新・社会福祉士養成講座 20巻セット

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商品詳細
新・社会福祉士養成講座1~20巻社会福祉士養成講座編集委員会定価:￥1600~2600通信制の専門学校でレポート作成するのに新品で購入しました。書き込みなどはしておらずきれいな方と思います。少し前の版になりますが、レポート作成するには十分かと思います。#社会福祉士養成講座編集委員会#本#社会／社会・福祉
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