ギミック　ファミコンソフト

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商品詳細
1992年発売 ファミコンソフトニューファミコンで、動作確認済みですが、本体との相性がある為、ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。★クリーニングやメンテナンスはしておりません。とても古いものなので、到着後の保証はできません。慎重にご検討お願い致します。説明書に汚れ、折れがありますが、他はきれいな状態だと思います。ケースに割れなどもありません。※神経質な方、細かい事気になる方購入お控えください。素人自宅保管品にご理解頂ける方宜しくお願いします。宅配便コンパクトで発送予定です。(opp袋、緩衝材に包んで箱にビニールテープで固定)よろしくお願いいたします。#ファミコンソフト#ファミコン#ニューファミコン
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