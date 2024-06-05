レア☆THE BEATLES ビートルズ Apple 特大縦長ポスター 非売品

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1966 ビートルズ 武道館 来日ポスター レノン ポール他 ジョン フォト



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ビートルズの貴重な当時もの(「LETITBE」の頃)の非売品ポスターです。サイズ：約73x194cm※厳密に言うと2枚を貼り合わせたもので、中央に継ぎ目があります(画像8参照)。全体的に、年代を考えれば概ね良い保管状態かと思いますが、縁沿いに若干の傷み(特に左下部分：画像7参照)などはあります。予めご了承下さい。丸めて筒状にして発送します。コメントなしでそのままご購入いただいて結構です^^プロフお読みいただけるとありがたいです^^発送方法はらくらくメルカリ便となっていますが、その時々の都合によりゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合があります。いずれにしても匿名配送となります。