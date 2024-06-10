PS3(CECH-2000A) 120GB + ソフト8本

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商品詳細
PS3(付属品あり)とソフトのまとめ売りです。バラ売りはできません。本体は初期化済みです。画像の付属品はこちらです。・PS3コントローラー・AVケーブル・電源コード・HDMIケーブル・説明書#ソニー#SONY
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