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PS3(CECH-2000A) 120GB + ソフト8本
商品番号 I39797922462
商品名

PS3(CECH-2000A) 120GB + ソフト8本
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS3(付属品あり)とソフトのまとめ売りです。バラ売りはできません。本体は初期化済みです。画像の付属品はこちらです。・PS3コントローラー・AVケーブル・電源コード・HDMIケーブル・説明書#ソニー#SONY
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