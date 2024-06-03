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根拠ある治療の選択肢が増える!運動器障害の多角的アプローチ = Multifa…
商品番号 B70554533994
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根拠ある治療の選択肢が増える!運動器障害の多角的アプローチ = Multifa…
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,394 円
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商品詳細

「根拠ある治療の選択肢が増える!運動器障害の多角的アプローチ=MultifacetedConservativeApproachforMusculoskeletalDisorders:典型症例から学ぶ運動療法・徒手療法・物理療法・装具療法の実践」小林匠定価:￥6800#小林匠#小林_匠#本#自然／医療・薬学・健康裁断済みです。中古品にご理解のある方のみご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/influenza847393.html
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