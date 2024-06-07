広告マーケティング21の原則 広告でいちばん大切なこと クロード・ホプキンス著

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商品詳細
広告マーケティング21の原則の最後のページから前へ14ページ(7枚)程薄い折れが見られます。(写真8枚目)その他は表紙に小傷、全体的に若干の日焼けなど見られますが、目立つような汚れや折れ、破れなどはありません。発送時の梱包は透明のビニール袋に入れ、クッション材(ぷちぷち)で包み、茶封筒などに入れての発送になります。(再利用のクッション付き封筒を使用する場合もあります)ばら売りはしておりません。値下げ交渉はしておりません。交渉へのコメントは返信しておりませんのでご了承ください。＃クロード・C・ホプキンス
http://narcologia.ru/goods/traverse592526.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture134541.html
http://narcologia.ru/goods/conception777057.html
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