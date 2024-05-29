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ファイタースティック　スーパーファミコン専用　未動作確認
商品番号 E48952580243
商品名

ファイタースティック　スーパーファミコン専用　未動作確認
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆未使用の為動作確認できておりません☆★ジャンク品としてご利用下さい★★プロフ確認お願い致します★ご購入後のコメント不要ですおもちゃ屋倉庫デッドストック発送は土日ですこのままプチプチ包装の簡易包装です未使用未動作確認即購入可値下げ交渉不可昔の物ですので写真に写りにくいスレ、やけ、よれ、シミがある場合があります新品同様　作動する完璧をお求めの方はご利用をお断り致しますプロフを御覧頂いていないと思われるコメントへのお返事は致しません#ファイタースティック#ぴの掲載中
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