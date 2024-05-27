King \u0026 Prince ファーストアルバム初回限定盤A ポスカセット

「King\u0026Prince」King\u0026Prince#KingPrince#キンプリ#平野紫耀#永瀬廉#高橋海人#岸優太#神宮寺勇太King_Prince#CD・DVDご覧いただきありがとうございます(❁´∀`❁)キンプリのファーストアルバム初回限定盤Aです。中身を見る際に端だけフィルムを開けて見たので、フィルム(外袋)は付いている状態です。(3枚目お写真参照)冊子は一度しか見ていない為、綺麗な状態です。商品の状態も目立った傷や汚れはなく、とても綺麗です。ポストカードもセットでお付け致します。⭕️即購入可能なので、お気軽にお買い求めください♪⚠️配送は透明な袋に入れた後、水濡れ防止、プチプチに包み、お送りさせて頂きます☺︎︎中古品・自宅保存の為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします(\u003e人\u003c;)



King & Prince ファーストアルバム初回限定盤A ポスカセット-



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