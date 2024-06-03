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POWER OF WISH　初回限定
商品番号 E45429018802
商品名

POWER OF WISH　初回限定
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,399 円
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商品詳細

新品・未使用❗「POWEROFWISH」初回限定EXILE定価:￥15000#EXILE#CD・DVD#三代目#ランページ#ドームライブ#EXILEATSUSHIPOWEROFWISH初回生産限定盤CD+4DVD最新ドームライブ映像も収録したスペシャルパッケージ。\"EXILEATSUSHI限定復活\"\"パフォーマー黒木啓司ラストツアー\"となった、歴代ヒットソング満載の最新ドームライブ映像(約170分)に加え、デビュー20周年イヤーに開催されたアリーナライブ映像(約130分)を収録。発送方法→らくらくメルカリ便こちらの商品はプチプチに包み封筒などで発送させていただきます♪
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