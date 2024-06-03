オタチ レジェンド プロモ

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商品詳細
オタチ(キラ)022/L-P「ポケモンカードゲームLEGEND」発売記念大会プロモーションカードスリーブ＆硬質カードケースに入れたのち充分に梱包して発送いたします。状態は画像にてご確認ください。現状をご納得いただける方のみお願いします。他にも色々出品しております⬇おまとめ依頼歓迎#EeveeJapanポケモンカードオタチ発売記念大会レジェンドプロモプロモーションカードプロモポケモンカードポケカシリーズ···プロモーションカードシリーズ...ポケモンカードゲームLEGEND
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