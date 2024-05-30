値下げ[激レア！初版]ユリシーズ　ジョイス　丸谷才一他　昭39初版箱帯　月報付き

本邦初の完訳！丸谷才一他訳の『ユリシーズ』の記念碑的な初版、帯付き！月報60年くらい前の名著！痛み、焼けもほぼ無く美本の部類かと。本体ビニールカバー月報付き新刊案内売上票付きユリシーズ丸谷才一 永川玲二 高松雄一訳河出書房新社1巻 昭和39年8月初版2巻 昭和39年11月初版定価￥350×2巻#本#日本文学／小説・物語丸谷才一（まるやさいいち）小説家、文芸評論家、翻訳家、随筆家。誕生1925年8月27日山形県鶴岡市死没2012年10月13日（87歳没）東京都渋谷区墓地鎌倉霊園小説家、文芸評論家、英文学者東京大学文学部英文学科卒業同大学院人文科学研究科修士課程修了活動期間1960年-2012年ジャンル小説、評論、随筆、翻訳代表作『ユリシーズ』(1964『笹まくら』（1966『年の残り』（1968『たった一人の反乱』（1972『裏声で歌へ君が代』（1982『女ざかり』（1993年）主な受賞歴芥川龍之介賞（1968年）谷崎潤一郎賞（1972年）読売文学賞（1974年・2010年）野間文芸賞（1985年）川端康成文学賞（1988年）芸術選奨（1990年）大佛次郎賞（1999年）菊池寛賞（2001年）泉鏡花文学賞（2003年）朝日賞（2004年）文化勲章（2011年）パートナー根村絢子子供根村亮（長男）親族山本甚作（従兄弟）、落合良（甥）藤沢周平開高健井上ひさし米山梅吉 徳川夢声 中村新太郎西宮藤朝 野坂昭如 阿部筲人石川達三 岸田劉生 竹内照夫 クローチェ 上山敬三 長谷川如是閑岩淵辰雄 松田道雄 大西伍一石井鶴三 石川喬司 旗一兵小林勇 斬馬剣禅 三国一郎中村幸彦 ケインズ 内田魯庵宮崎市定 長澤規矩也 山田吉彦大村喜吉 大井広介 渡辺一夫池田弥三郎 和田信二郎 島尾多江開高健 安田保雄 山崎正和塚本康彦 季刊文体 村上光彦丸谷才一 山岸徳平 稲村徹元森銑三 金関丈夫 臼井吉見河野多恵子 庄司浅水 ガルブレイス尾崎秀樹 巌谷大四 八木昇助川徳是サイン



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ユリシーズ １ （集英社文庫 ヘリテージシリーズ）



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ジョイス『ユリシーズ』を読んで｜Gakio



ユリシーズ 全4巻揃 集英社文庫ヘリテージシリーズ （2003年） ☆画像7 ...



ユリシーズ 全3巻 ダブリンの市民 4冊セット(ジェイムズ・ジョイス 著 ...