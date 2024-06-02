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64本体 NINTENDO 64　本体動作確認済
商品番号 Q20999266077
商品名

64本体 NINTENDO 64　本体動作確認済
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ・本体　NUS-001(JPN)・専用コントローラー×2(グレー)(ブルー)・専用ACアダプタ　NUS-002(JPN)・取扱説明書・テレビにつなぐケーブル(任天堂公式のですが正式名称がわかりませんでした)・NINTENDO64振動パック×2・NINTENDO6464GBパック×2・拡張パック(箱にかなりのダメージあり)・コントローラーのスティックにほんの少しヘタリがありますが動作に操作に支障はありませんでした・振動パック、64パック、拡張パックの端子を清掃はしましたが、動作確認は行っておりません・振動パック、64パックは名前を消した跡が残ってしまっていますので写真にてご確認ください#任天堂#Nintendo#ロクヨン#64#64本体
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