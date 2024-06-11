SEVENTEEN エスクプス バパケ

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商品詳細
SEVENTEENセブチエスクプスのバパケのセットです。(2022.2023)確認のためどちらも1度開封済ですが、中身は全て揃っています。初期傷等付いていることがありますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。バラ売り❌即購入⭕️
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