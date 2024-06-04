PC版 信長の野望・大志 トレジャーボックス

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商品詳細
発売日に予約購入しましたが未開封です。箱など特にキズは見られません。未開封のため中身は未確認なのと、数年自宅保管していましたので了承ください。#信長の野望#コーエー#コーエーテクモゲームス#Windows
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