NewJeans ペンライト

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商品詳細
Weverseにて購入した公式品(トレカ付き)です。ペン卒の為、お譲り致します。点灯確認の際に開封しましたが、ライブやイベントなどでは使用していません。海外製品の為、初期傷など気にされる方は購入をお控えください。電池は入っていません。即購入⭕️
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