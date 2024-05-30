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NewJeans ペンライト
商品番号 N15304724033
商品名

NewJeans ペンライト
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,899 円
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商品詳細

Weverseにて購入した公式品(トレカ付き)です。ペン卒の為、お譲り致します。点灯確認の際に開封しましたが、ライブやイベントなどでは使用していません。海外製品の為、初期傷など気にされる方は購入をお控えください。電池は入っていません。即購入⭕️
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