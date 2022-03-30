まふまふ10周年グッズ

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アクリルスタンド(中央)アクリル製スタンド型置き時計(右上)キャンパスアート(左上)全て未開封です。喫煙者、ペットなし。暗所で保管していました。●その他、注意事項：金額の相談には応じます。こちらの商品は即購入していただいても構いません。返品交換不可です。配送時のトラブルに関しては一切責任を負いかねます。#まふまふ#そらる#AftertheRain#歌い手