裁断済み　ブルーロック　既刊全26巻

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自炊のため、裁断しました。ご注意ください。１ページずつバラバラですので通常通りには読めません。写真を良く確認してください。裁断済みのため、全体的に状態が悪いとしましたが読み取りに支障はありませんでした。一部はTSUTAYAの閉店セールで購入しました。他に出品中の他の漫画とセットでの販売に対応いたします。 他の商品で明記している「３０冊で2000円」のセットは対象外とさせていただきます。コメントでご連絡いただけるとうれしいです。データ化した作品のデータを販売する目的で購入される方には販売致しませんのでご了承ください。