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BTS SOWOOZOO パジャマ新品　トレカセット
商品番号 I57281419890
商品名

BTS SOWOOZOO パジャマ新品　トレカセット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入okお値下げ×完全未使用トレカセット●商品●BTSSOWOOZOOパジャマ【公式】日本公式FCサイトで購入したものです。フォトカードを取り出したのみで商品は、袋からは出しておりません。圧縮して折り畳んでの発送※一度人に渡った物です自宅保管なので神経質な方はご遠慮願います。海外製造のため、初期傷等がある場合があります。ご理解頂ける方のご購入お待ちしております。★返品交換不可ご購入後お問い合わせご遠慮下さい。未使用の為中身は確認しておりませんので不具合、破れ、折れ、キズ、こすれ、印刷汚れ等に関する交換対応はご容赦いただきたく存じます。あらかじめご了解の上ご購入ください。人の手に一度渡った物なので神経質な方はご遠慮ください。
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