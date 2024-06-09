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プレイディア ゲーム機本体+CD-ROM
商品番号 P73123829884
商品名

プレイディア ゲーム機本体+CD-ROM
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 13,629 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲーム機本体、付属品playdiaquickinteractivesystemQ.I.SソフトQ.I.S専用CD-ROMドラゴンボールZ真サイヤ人絶滅計画～地球編～動作確認済み状態は良いと思います。箱の上部等が破れていたので、撮影後、セロハンテープで修復しました。
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