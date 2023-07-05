【新品未開封】SixTONES 声 ABARERO こっから 3形態 特典付き

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ご覧いただきありがとうございます。即購入可購入後暗所にて保管しておりました。特典2セット分お付けします。（吹き出し型メモパッド、ユニット楽曲絵柄クリアシート、クリアファイル）自宅保管お品ですので、ご理解の上ご検討お願いいたします。質問ありましたらコメントお願いします。