橋本徹監修「音楽のある風景」シリーズCD11タイトルセット

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音楽のある風景musicwithaview「～春から夏へ～」「～夏から秋へ～」「～秋から冬へ～」「～冬から春へ～」「美しき音楽のある風景～素晴らしきメランコリーのアルゼンチン～」「美しき音楽のある風景～リオからパリへ～カチア」「食卓を彩るサロン・ジャズ・ヴォーカル」「寝室でくつろぐサロン・ジャズ・ヴォーカル」「サロン・ジャズ・ラヴ・ソングス」「SunlighttoMoonlight」「soremindingme」全て当方の環境で再生確認済み、帯付き('soremindingme'は帯無し紙ケース仕様)。プラケースをフラッシュ・ディスク・ランチのソフトケースに入れ換えています。バラ売り不可。他にも中古CD出品していますのでご覧下さい。#JazzSupreme#FreeSoul#SUBURBIA#cafeapresmidi#カフェアプレミディ#カフェ・アプレミディ#橋本徹#フリーソウル#フリー・ソウル#サバービア#音楽のある風景