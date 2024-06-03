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ポージープラッシー　ディズニーシー 20周年 ダッフィー シェリーメイ TDS
商品番号 X40251539760
商品名

ポージープラッシー　ディズニーシー 20周年 ダッフィー シェリーメイ TDS
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お顔厳選！写真の子たちをお届けします。新品タグ付き撮影時以外、暗所保管しています。飾ったり、持ち出したりもしておりません。即購入歓迎よろしくお願いします！#ダッフィーキャラクター···ディズニーグッズ種類···ぬいぐるみ
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