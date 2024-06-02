【すぐ遊べるセット】PS2 SCPH-90000 CB本体セット 07-177

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【すぐ遊べるセット】PS2PlayStation2SCPH-90000CB本体セットPS2薄型です。通常の動作確認に加え、中古品でも気持ち良く使っていただけるように本体・付属品の簡易清掃・ディスククリーニングメンテナンスまで行った整備品です。◆清掃・メンテナンス箇所一覧◆[本体等]・外装アルコール清掃（匂い/ベタつき軽減）[ディスクドライブ]・レンズクリーニング(読み取り性能向上）◆商品内容◆・本体(SCPH-90000)(チャコールブラック)・コントローラー(チャコールブラック)・電源ケーブル・AVケーブル動作良好☆本体やコントローラーに細かいキズがありますが動作上問題ありません。アルコール清掃済みなので気持ちよくお使いいただけます^_^◆動作確認リスト◆・電源ボタン、ディスクオープンボタン動作OK・PS2ソフトの読み込みOK・PS1ソフトの読み込みOK・DVDの読み込みOK・CDの読み込みOK・映像、音声出力OK◆オプション◆・PS1用メモリーカード追加400円増し・PS2用メモリーカード追加400円増し・コントローラー追加1200円増し※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。本体には欠けや割れ等はありませんが、通常使用による経年劣化（擦れ・色のくすみ）などございます。本体の扱いにつきまして、横置きでの使用をオススメしてます。ps2の仕様上、縦置きでですとディスクの読み込みが遅れる可能性もあるので良好に使用するには横置きを推奨します。☆注意事項/追記★動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。他にもゲーム機を販売しております。複数購入の際は割引をさせて頂きますのでコメントにてお申し付けください。