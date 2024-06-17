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スピッツ ひみつスタジオ [デラックスエディション]［完全限定生産] ブルーレイ
商品番号 L79444234797
商品名

スピッツ ひみつスタジオ [デラックスエディション]［完全限定生産] ブルーレイ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,320 円
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商品詳細

スピッツひみつスタジオDeluxeEdition2SHM-CD+1Blu-ray前作『見っけ』から、約3年半ぶりとなる17作目のオリジナルアルバム。劇場版『名探偵コナン黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌「美しい鰭」、映画『劇場版「きのう何食べた？」』主題歌「大好物」、2021年TBS系「news23」エンディングテーマ「紫の夜を越えて」ほか、全13曲収録。さらにUNIVERSALMUSICSTORE限定盤は、『Spitzbergen30thAnniversaryTour“GO!GO!スカンジナビアvol.8\"』からのライヴ音源5曲が収録されたCDと、MusicVideo5曲以外にショートムービーが収録されたBlu-ray、撮り下ろし写真を使ったポストカードも付属の豪華仕様。【三方背ケース入り紙トレイ仕様】・2SHM-CD・1Blu-ray・グッズ「ポストカードセット」一回視聴のみで目立ったきずなどはありません。あくまで中古品になりますのでよろしくお願いします。JAN：4988031564363組数：3規格品番：PDCJ1140スピッツスピッツ限定盤スピッツCDスピッツBlu-rayspitz
http://narcologia.ru/goods/scissoring444296.html
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