BANDAI LSIゲーム　キャプテン翼　No. 1ストライカー　動作確認済み

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商品詳細
外箱付きテスト用電池をいれて遊べることを確認しました。時刻合わせはやり方が分からず確認してません。電池ブタのネジが欠品しています。ネジがなくてもしっかり閉まるので遊ぶことに問題はでません。外箱書き込みや破れ等ダメージあります。現状品お渡しとなりますので、写真にて状態を良くご確認ください。もし不明点や気になる点がありましたらお気軽にご質問ください^^ご検討よろしくお願いします。※万が一悪い評価に値するような当方の不備がございましたら、真摯に対応させていただきますので、評価前にご連絡をお願いしますm(__)m評価後に関しましては一切対応致しかねます。
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