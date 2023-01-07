正伝 実戦擒拿術―中国武術関節技のすべて

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商品詳細
書籍の『正伝実戦擒拿術中国武術関節技のすべて』です。ブックカバーに傷み、本の周りに汚れがあります。一部のページにシミ汚れがありますが、本文は概ね良好な状態です。宜しくお願いします。逆技締技つかみ技の秘伝集大成擒拿術大東流や柔術の実戦技のルーツがいま明かされる。格闘技界待望必携の書。擒拿術は、関節の逆をとり、身体の急所を捕らえて傷め、首をしめたりして相手の自由を制する武術である。中国関節技の秘伝を解剖学で解説し、実戦技を公開。あらゆる素手格闘技に活用できる。#本 #正伝実戦擒拿術 #実戦擒拿術 #中国武術 #武術 #格闘技 #佐藤金兵衛本正伝実戦擒拿術佐藤金兵衛格闘技ベースボールマガジン社
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