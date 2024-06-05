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麻子坑実用硯
商品番号 A95423295013
商品名

麻子坑実用硯
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書道・習字用品...硯　大きさ約15×10cm　重さ約607g　長期間の個人保管ですので、中古品にご理解いただける方におゆずりできれば幸いです。値下げしました。
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