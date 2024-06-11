お琴十三絃数年前に購入したものです。やや傷ありますが、まだまだお使いになれると思います。練習用にいかがでしょうか。発送は佐川急便ラージサイズ便着払いの予定です。琴柱もありますので、必要でしたら別便着払いにて発送致します。種類···琴



十三弦筝｜コレクション｜民音音楽博物館



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十三絃と小さなお琴（文化箏） - お琴・三味線教室【牡丹会八王子教室】



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箏（こと） 十三絃、十七絃 - 井手口楽器店



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