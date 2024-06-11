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商品詳細
お琴十三絃数年前に購入したものです。やや傷ありますが、まだまだお使いになれると思います。練習用にいかがでしょうか。発送は佐川急便ラージサイズ便着払いの予定です。琴柱もありますので、必要でしたら別便着払いにて発送致します。種類···琴
http://narcologia.ru/goods/parenthesis441644.html
http://narcologia.ru/goods/unusable713674.html
http://narcologia.ru/goods/passionate32413.html
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中古十三絃クリ甲箏が入荷しました | 琴光堂和楽器店