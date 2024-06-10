未使用未開封YOASOBI CD THE BOOK 完全生産限定盤×2個セット！



THE BOOK」（完全生産限定盤）未開封品 /YOASOBI - ポップス/ロック(邦楽)



YOASOBI THE BOOK THE BOOK2完全生産限定盤-



YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤-



YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤-



Amazon.co.jp: 【店舗限定特典あり・初回生産分】YOASOBI 『THE BOOK 2 ...



新品未開封 YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤 ヨアソビの通販 by ...



Amazon.co.jp: 【店舗限定特典あり・初回生産分】YOASOBI 『THE BOOK 2 ...



SONY - 【新品未開封紅白初出場】YOASOBI CD THE BOOK 完全生産限定盤 ...



Amazon.co.jp: 【店舗限定特典あり・初回生産分】YOASOBI 『THE BOOK 2 ...



新品・未開封】YOASOBI ヨアソビ THE BOOK 2 完全生産限定盤の通販 by ...



YOASOBI THE BOOK完全生産限定盤 アンコールプレス1st新品未開封 ...



THE BOOK (完全生産限定盤) 特製バインダー用オリジナルインデックス ...



2023年最新】yoasobi the book ハルジオンの人気アイテム - メルカリ



YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤-



新品未開封】 YOASOBI 『THE BOOK』(完全生産限定盤)【CD+特製 ...

たくさんある中から、ご覧くださり、ありがとうございます！新入荷しました！【新品・未使用・未開封】◎紅白初出場時の完全生産限定盤！ CD+グッズ(特製バインダー付き)×2個セット！！◎即購入OKです！◎匿名のメルカリ便で即日発送いたします。YOASOBI初のパッケージリリース！！完全生産限定の豪華仕様EP！！コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」YOASOBI初のパッケージEP『THEBOOK』リリース!2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboardJapanHot100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録した完全限定生産の豪華仕様EPを予定。《収録曲》01Epilogue02アンコール〈GooglePixel5,Pixel4a(5G)CMソング〉03ハルジオン〈「ZONeVer.1.0.0」IMMERSIVESONGPROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌〉04あの夢をなぞって〈フジテレビ系「とくダネ!」2020年6月度お天気コーナーMONTHLYSONG〉05たぶん〈映画「たぶん」主題歌〉06群青〈ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング〉07ハルカ08夜に駆ける09Prologue#YOASOBI#yoasobi#ヨアソビ#夜に駆ける#紅白出場#初回限定#幾多りら#いくら#Ayase#イクラ#アイドル#Idol#アヤセ#いくらちゃん