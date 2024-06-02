【新品・未使用】備前焼　徳利①

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備前徳利の愉しみ方 | 銀座 黒田陶苑



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備前焼 お預け徳利 １個、ぐい呑１個 | フリマアプリ ラクマ

備前焼の徳利の販売です。作家故今成研二氏。豪快な作風とそのおおらかな人柄で愛された作家、今成研ニ氏の作品です。大量生産された物と違い、備前焼作家によって作られた世界に一つしかない一点物の品となります。一度使ってみていただけるとその魅力が十分に伝わると思います。よろしくお願いします。大きさ約8㎝×12㎝※素人採寸の為、誤差はご容赦下さい。●今成研二略歴昭和25年生まれ。「最も美しい炎が最も美しい備前焼を作る」という信念で炎の作り出す芸術を追求。特に灰被りによって作り出される窯変を得意とし、それらは今成備前と呼ばれ一定の評価を得ている。焼締陶展入選、ニューヨーク展覧会を成功。カラー···ブルー系種類···酒器