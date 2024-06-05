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商品詳細
任天堂/スイッチ/グレー/GRAY新品で購入し大人が自宅のみで少しの間使用していたものです。購入時に液晶保護フィルムとハードカバーケースをつけ使用していたため目立った傷もなくキレイな状態です。動作確認済み喫煙者なし※画像6のハードカバーの箱がありましたので同梱します。（発送の際に上部の耳の部分を畳む形になります。）ニンテンドースイッチ スイッチライト SwitchLite
http://narcologia.ru/goods/assessor912303.html
http://narcologia.ru/goods/Persia426888.html
http://narcologia.ru/goods/passionate805913.html
NINTENDO SWITCH LITE 本体・箱・ケース・充電器・ハードカバー
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