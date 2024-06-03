「蓮如上人絵伝の研究」真宗大谷派宗務所出版部（東本願寺出版部)

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「蓮如上人絵伝の研究-蓮如上人五百回御遠忌法要記念出版」蓮如上人絵伝調査研究班編1994年真宗大谷派宗務所出版部（東本願寺出版部）◆◆詳細◆◆本願寺中興の祖・蓮如上人の生涯の遺徳讃嘆を顕した蓮如上人絵伝。蓮如上人の研究家が全国の真宗寺院を調査、史実と伝承の世界を紹介する、これまでにない絵伝の研究書。【目次】発刊にあたり図版Ⅰ図版Ⅱ絵相を読む 平野 眞研究 蓮如上人絵伝の系譜 蒲池勢至 真宗諸絵伝の成立と展開 小山正文 絵解きと念仏 赤井達郎資料翻刻 絵解き台本 法会拝読本 読縁起蓮如上人年譜 青木 馨近世蓮如上人関係版本一覧 木越祐馨蓮如上人絵伝所蔵一覧あとがき◆◆仕様◆◆宗教仏教浄土真宗画集研究書仏教美術函付布装ハードカバー31x22.5cm299ページ◆◆状態◆◆函に経年による薄ヨゴレが若干ございます書籍本体使用感少なく良好#本#古文書#仏教#蓮如#東本願寺