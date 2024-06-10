希少 レコード 土岐麻子　Bittersweet LP盤

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土岐麻子 BittersweetLP盤レーベル:エイベックス・トラックス品番:JSLP050フォーマット:LPアナログ「都会で暮らす不惑の女性のサウンドトラック~女は愛に忙しい~」をテーマに掲げ、愛に、仕事に、家庭に、夢に、日々忙しく生きるリアルな女の日常を紡いだビターでスウィートな全16曲を収録。CD収録曲12曲に加えて、CMタイアップ曲としてお馴染みの「Gift～あなたはマドンナ～」など、彼女の代表曲を4曲追加収録した2枚組アナログ盤です！【収録曲目】\u2028SideA1.セ・ラ・ヴィ~女は愛に忙しい~\u20282.BOYフロム世田谷\u20283.さよなら90sGirl\u20284.SUSAMINSideB\u20285.ラブソング\u20286.BeautifulDay\u20287.夏の横顔\u20288.KungFuGirlSideC\u20289.愛のでたらめ\u202810.Don'tletitgo\u202811.きみだった\u202812.地下鉄のシンデレラSideD13.Gift〜あなたはマドンナ〜(singswithEPO)14.トーキョー・ドライブ15.乱反射ガール16.Flamingo大切に保管しており保存状態は良好ですが、自宅保管のためご理解いただける方のご購入をお願いいたします。※なお、他のアプリでも出品しておりますので、時間差で売れてしまった場合は、ご了承くださいませ。予めお問い合わせいただけますと、幸いです。#土岐麻子#レコード#ビタースイート