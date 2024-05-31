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超美品　任天堂　ゲームボーイ ポケット ブラック　本体　完品
商品番号 R26371187843
商品名

超美品　任天堂　ゲームボーイ ポケット ブラック　本体　完品
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態　目立つダメージはないと思います。箱に痛みがございます。付属品、紙類揃っています。紙に少し折れがございます。動作確認済みです。管理番号　20586「※現品撮影ですのでこちらの商品をお届け致します。」
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