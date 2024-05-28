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劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 非売品 入場特典 小説
商品番号 D59024854764
商品名

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 非売品 入場特典 小説
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

劇場特典版　収納ボックス付外伝の特典は譲っていたものですが、一読したとのことでした。その他は検品のため開封しましたが未読です。非売品著者：暁佳奈「アン・マグノリアと十九歳の誕生日」「リオン・ステファノティスと一番星」「シャルロッテ・エーベルフレイア・フリューゲルと森の王国」「イザベラ・ヨークと花の雨」「オスカーの小さな天使」「ベネディクト・ブルーの菫」「ヴァイオレット・エヴァーガーデンIf」「ギルベルト・ブーゲンビリアと儚い夢」ヴァイオレットエヴァーガーデン京アニラストレター
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